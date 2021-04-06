مقتل شخص في بنجلاديش مع تحول الاحتجاجات ضد الإغلاق إلى العنف

قالت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، إن شخصا واحدا، على الأقل، قد لقي حتفه وأصيب آخرون بعد أن تحولت احتجاجات ضد قيود مكافحة وباء كورونا إلى العنف.

وصرح قائد الشرطة المحلية، محمد عليم الزمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن مظاهرة في بلدة بجنوب غرب البلاد بدأت مساء الاثنين بعد انتشار شائعات عن تعرض رجل للضرب من جانب مسؤولين كانوا يراقبون الامتثال للإغلاق المرتبط بفيروس كورونا.

وقال إن الاحتجاج تحول إلى أعمال عنف في غضون ساعات، حيث خرج آلاف المتظاهرين الذين يحملون العصي إلى الشوارع حيث خربوا عددا من المكاتب العامة وإضرام النار فيها.

كما قال عليم الزمان إن الشرطة أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين اقتحموا مركز شرطة محليا في مرحلة ما، وهو الحادث الذي أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين.

وقال المسؤول إن إطلاق الرصاص كان دفاعا عن النفس، مضيفا أن عدة أشخاص آخرين بينهم رجال شرطة أصيبوا خلال الاشتباكات.

كما أشار إلى أنه تم نشر المزيد من رجال الشرطة في المنطقة كإجراء احترازي.

وبدأت بنجلاديش أمس الاثنين إغلاقا لمدة سبعة أيام للحد من تفشي كورونا، مع تحدي كثيرين في العاصمة دكا أوامر الإغلاق.

ونظم صغار التجار مظاهرات في وسط دكا في اليوم الأول من الإغلاق، مطالبين الحكومة بالسماح لهم بإبقاء أعمالهم مفتوحة مع الالتزام بالإرشادات الصحية.

وأمرت الحكومة الناس بالبقاء في منازلهم بشكل عام وأغلقت وسائل النقل ومراكز التسوق. وتم السماح للمصانع بالعمل بشرط أن يضمن أصحابها التدابير الصحية المناسبة.