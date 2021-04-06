افتتاح حديقة الطلاب والمعلمين بمدرسة السنطة الثانوية الصناعية في الغربية

افتتح اليوم، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن، ومحمد الفيومي، مدير وحدة الأزمات بالمديرية، وفريد كمال، مدير وحدة الانتقال إلى سوق العمل بالتعليم الفني، حديقة الطلاب والمعلمين بمدرسة السنطة الثانوية الصناعية التابعة لإدارة السنطة التعليمية، والتي تم تجديدها بالجهود الذاتية لمعلمي المدرسة والأقسام المختلفة بها.

وخلال الافتتاح، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكل الجهود التي ساهمت في هذا العمل المتميز، متمنياً لهم دوام التوفيق، ثم وزع شهادات التقدير على جميع السادة المشاركين في هذا العمل الجماعي الرائع.

كما أهدت إدارة المدرسة، درع المدرسة التميز لوكيل الوزارة، ومدير التعليم الفني، ومدير وحدة الانتقال إلى سوق العمل.