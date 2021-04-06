 تحرير 37 مخالفة خلال حملة تموينية على الأسواق والمخابز في كفرالدوار - بوابة الشروق
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تحرير 37 مخالفة خلال حملة تموينية على الأسواق والمخابز في كفرالدوار

حملة تموينية في كفرالدوار
حملة تموينية في كفرالدوار
خميس البرعي:
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 7:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 7:04 م
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بشن المهندس مصطفي غريب رئيس الرقابة التموينية بكفر الدوار، حملة أسفرت عن الآتي:

- فى مجال الأسواق:
تحرر 7 محاضر عبارة عن (محضر 4 بسطرمة منتهية الصلاحية سجق منتهى الصلاحية، ومحضر الألعاب نارية محظور تداولها بأحد المكتبات، ومحضرين مرور على صيدليات بشرية، لحيازتهما أدوية منتهية الصلاحية وأدوية تابعة للتأمين الصحى المحظور تداولها أو بيعها خارج التأمين الصحى، و600 علبة أدوية وامبولات وأشرطة وكبسولات مؤثرة على الحالة النفسية أدوية جدول 1:2، وتخضع للتسجيل وزارة الصحة، وبسبب أنها مجهولة المصدر تتبع الجدول 3 مخدرات وهى مخالفات قانون المخدرات مجهولة المصدر).

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