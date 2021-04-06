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الحكومة الجديدة في فيتنام تعمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الاوربي
الاتحاد الاوربي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:08 م
توقعت دوائر سياسية نمساوية أن تشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الآسيان مزيدا من العلاقات الوثيقة مع تولي حكومة جديدة في فيتنام برئاسة فام مينه تشينه .

وقالت ين بيتش المتحدثة باسم الجالية الفيتنامية في النمسا في تصريحات لها اليوم الثلاثاء إن البرلمان الفيتنامي منح الثقة امس إلى رئيس وزراء فيتنام المعين حديثًا ومجلس وزرائه.

ولفتت إلى أن فيتنام ستظل شريكًا موثوقًا ومسئولًا وجسر اتصال بين دول الآسيان، مشيرة إلى أن الحكومة الفيتنامية سوف تعمل حثيثا على تعزيز العلاقات الثنائية الفعالة بين فيتنام والاتحاد الأوروبي وتقويتها بشكل أكبر.

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