مسلحون يهاجمون سجنًا في جنوب شرق نيجيريا

قال متحدث باسم شرطة ولاية إيمو النيجيرية، إن مسلحين هاجموا مبان للشرطة والجيش إلى جانب سجن يضم ما لا يقل عن 1500 نزيل في جنوب شرق البلاد ما أدى لفرار عدد كبير منهم.

ذكرت السلطات، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن مسلحين هاجموا أيضًا مبان حكومية أخرى في ولاية إيمو في نفس الوقت تقريبًا، فيما أفاد أحد السكان المحليين بأن الهجمات بدأت في بلدة أويري حوالي الساعة 2 صباحًا واستمرت حوالي ساعتين.

وتأتي الهجمات المنسقة بعد أقل من أسبوعين من موجة أخرى من العنف في جنوب شرق نيجيريا، ولقي ما لا يقل عن 12 من عناصر الأمن النيجيريين مصرعهم عندما تعرضت أربعة مراكز للشرطة ونقاط تفتيش عسكرية وسيارات السجن لكمين من قبل مسلحين.