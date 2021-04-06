ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعتزم إعادة فتح الأنشطة والأعمال التجارية

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها إعادة فتح الأنشطة والأعمال التجارية في الولاية بشكل كلي بدءًا من 15 يونيو المقبل.

وأوضحت السلطات الصحية بكاليفورنيا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن هذا التطور يجيء اعتماداً على معدلات الإصابة المنخفضة ،وأن الولاية الأمريكية قامت بتقديم 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا لسكانها حتى اليوم.

وكانت كاليفورنيا قد سجلت أقل معدل للإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة مؤخراً حينما وصلت إلى 1.7% بعدما كانت 17.1% في أوائل يناير الماضي.