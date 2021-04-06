 أوكسفورد بيوميديكا توقع اتفاق تطوير وإمدادات مع بوهرينجر إنجلهايم الألمانية - بوابة الشروق
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أوكسفورد بيوميديكا توقع اتفاق تطوير وإمدادات مع بوهرينجر إنجلهايم الألمانية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 1:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 1:26 م

أعلنت مجموعة أكسفورد بيوميديكا للعلاج الجيني والخلوي، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاق تطوير وتوريد جديدا لمدة ثلاث سنوات مع شركة الأدوية الألمانية بوهرينجر إنجلهايم لتصنيع وتوريد أنواع مختلفة من لقاحات الناقلات الفيروسية.

وبموجب الاتفاق، تعتزم أوكسفورد بيوميديكا تصنيع دفعات من نظم ممارسة التصنيع الجيدة "GMP" لصالح بوهرينجر إنجلهايم لدعم تطوير الناقلات الفيروسية. وستقوم الشركة أيضا بتصنيع وتوريد منتجات ناقلات فيروسية في المستقبل.

وقال جون داوسون، الرئيس التنفيذي لأوكسفورد ميديكا: "لدينا الآن مجموعة من الشراكات المنتشرة عبر تطوير مستقبلات /CAR-Ts/ و/TCR-Ts/ والعلاجات الجينية في الجسم الحي، باستخدام الناقلات الفيروسية البطيئة. نحن فخورون بالشراكة مع بوهرينجر إنجلهايم، وهي شركة متميزة في مشاريع التصنيع المعقدة، فضلا عن خبرتها في تطوير الأدوية المبتكرة للمرضى ذوي الاحتياجات الطبية الخطيرة التي لم يتم الوفاء بها".

وبدأت أوكسفورد بيوميديكا شراكتها مع بوهرينجر إنجلهايم في عام 2018.


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