تواصل أعمال تطوير حديقة صنعاء بكفر الشيخ لاستقبال أبناء المحافظة خلال أعياد الربيع وشهر رمضان

شهدت حديقة صنعاء التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والمجاورة لمتحف كفر الشيخ القومي، توافد رحلات للاحتفال بيوم اليتيم من قبل عدد من الجمعيات الأهلية ودور رعاية الأطفال والأيتام، واستقبلهم محمد عفيفي مدير حديقة صنعاء.

وعلى جانب أخر، تشهد حديقة صنعاء أعمال تطوير استعداداً لاستقبال أهالي المحافظة خلال أعياد الربيع، وابتهاجا بقدوم شهر رمضان المبارك، لتكون متنفساً للمواطنين، وخاصة في فصل الصيف.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بحسن استقبال أهالي المحافظة، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير بها، وتضم الحديقة العديد من ألعاب الأطفال، ومناطق مفتوحة للاستمتاع بالهواء الطلق، إضافة لمطعم، وفندق للراغبين في المبيت، ومساحات خضراء، وأشجار في جميع أنحاء الحديقة.