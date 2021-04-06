رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

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أعلن رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، تكليف رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة.