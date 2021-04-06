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أعداد جريدة الشروق
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رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

تل أبيب - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:32 ص

أعلن رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، تكليف رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة.


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