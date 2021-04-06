أعلنت وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار بالمجلس الأعلى للجامعات، تفعيل نظام إلكتروني جديد لمعادلة الدرجات العلمية، يسمح للراغب في معادلة الدرجة العلمية، بإرسال متطلبات المعادلة عبر موقع إلكتروني تابع للمجلس وتسديد المصروفات عن بعد، ومن ثم إصدار الشهادة وإرسالها عبر البريد السريع داخل أنحاء الجمهورية.

وأوضح المجلس أن ذلك يأتي في إطار أنشطة وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأنظمة وبناء بوابة معلومات على شبكة الإنترنت لتقديم خدمات المجلس الأعلى للجامعات إلى المستفيدين من خلال بوابة إلكترونية.

وتابع: يقوم الطالب من خلال هذا النظام بتقديم صور الشهادات والمستندات الخاصة به عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات على شبكة الإنترنت لمعادلة الدرجة العلمية الحاصل عليها، بإرسال أصول هذه الشهادات والأوراق عبر البريد إلى مقر المجلس الأعلى للجامعات، ثم يتم إحالة الموضوع مباشرة إلى لجان الفحص والتقييم وترسل نتائج الفحص إلى استشاري لجنة المعادلات عن طريق الفاحص نفسه للبت فيها.

وأكد أنه يمكن للمتقدم أن يستعلم عن حالة الطلب الخاصة به من خلال نظام المعادلات الإلكتروني استكمال طلب أو الاستعلام عن طلب، وتصدر الشهادة بقرار المعادلة إلكترونياً وترسل بالبريد السريع إلى الطالب في عنوان الإقامة داخل جمهورية مصر العربية وذلك خلال شهرين من قبول الطلب واستيفاء البيانات والأوراق.

في سياق آخر، أعلن وزير التعليم العالي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدكتور خالد عبدالغفار، فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2021 في نسختها السادسة، والتي تم إطلاق الإعلان عنها من خلال اليونسكو في 8 مارس 2021، مشيراً إلى أن هذه الجائزة هى الأولى من نوعها في اليونسكو، فهى تعرض لمشاريع ناجحة من شأنها تحسين وتعزيز الطموحات التعليمية للفتيات والنساء.

ومن جانبها، أضافت الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الجائزة تهدف إلى مكافأة الجهود المتميزة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التي تضطلع بأنشطة في مجال تعليم الفتيات والنساء، وكذلك الأنشطة التي تتسم بالابتكار أو التي تحدث أثراً عظيماً، من خلال التمويل المقدم من الحكومة الصينية إسهاماً في تحقيق أولوية اليونسكو العامة والمتمثلة في المساواة بين الجنسين، والشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء.

ومن المقرر أن يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة.