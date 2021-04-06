 6 أبريل.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أبريل 2021 11:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

6 أبريل.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم

آية كُريم
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:37 ص

شهدت أسعار الحديد استقرارًا، فيما ارتفعت أسعار الأسمنت في سوق الجملة في تعاملات اليوم الثلاثاء.
وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
حديد عز 13700 جنيه.
بشاي 13500 جنيه.
حديد العتال 13450 جنيها.
المراكبي 13300 جنيه.
حديد المصريين 13500 جنيه.
العشري 13300 جنيه.
حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

ارتفع أسمنت المسلح 10 جنيهات ليبلغ 905 جنيهات.
ارتفع أسمنت النصر 15 جنيهًا لتسجل 860 جنيهًا.
ارتفع لافارج للأسمنت "المخصوص" بواقع 10 جنيهات ليسجل 868 جنيهًا.
ارتفع أسمنت سيناء 18 جنيهًا ليصل إلى 838 جنيهًا.
ارتفع أسمنت السويس 15 جنيهًا ليصل إلى 900 جنيه.
ارتفع أسمنت حلوان بواقع 20 جنيهًا ليسجل 900 جنيه.
ارتفع أسمنت مصر بني سويف 40 جنيهًا ليسجل 860 جنيهًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك