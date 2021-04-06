شهدت أسعار الحديد استقرارًا، فيما ارتفعت أسعار الأسمنت في سوق الجملة في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيها.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

ارتفع أسمنت المسلح 10 جنيهات ليبلغ 905 جنيهات.

ارتفع أسمنت النصر 15 جنيهًا لتسجل 860 جنيهًا.

ارتفع لافارج للأسمنت "المخصوص" بواقع 10 جنيهات ليسجل 868 جنيهًا.

ارتفع أسمنت سيناء 18 جنيهًا ليصل إلى 838 جنيهًا.

ارتفع أسمنت السويس 15 جنيهًا ليصل إلى 900 جنيه.

ارتفع أسمنت حلوان بواقع 20 جنيهًا ليسجل 900 جنيه.

ارتفع أسمنت مصر بني سويف 40 جنيهًا ليسجل 860 جنيهًا.