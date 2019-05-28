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الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين مسيرتين

الحوثيون
الحوثيون
صنعاء (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 10:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 10:40 م

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، جنوب غرب السعودية، بطائرتين مسيرتين.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"،"إن سلاح الجو المسير يتمكن من استهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين مسيرتين".

وأشار سريع إلى أن الطائرتين من نوع(قاصف 2 كي) "وكانت الإصابة دقيقة".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أن هذا "يأتي رداً على استمرار العدوان(عمليات التحالف الداعم للشرعية) والحصار".

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