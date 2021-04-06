تدشين خط قطار ليلي جديد يربط بين براغ وبرلين وبروكسل في 2022

من المنتظر تدشين خط قطار ليلي جديد يربط بين العاصمة التشيكية براغ ومدينتي دريسدن وبرلين الألمانيتين والعاصمة الهولندية امستردام والعاصمة البلجيكية بروكسل اعتبارا من عام 2022.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته شركة (ريجيوجيت) التشيكية للنقل اليوم الثلاثاء مشيرة إلى أنها ستتعاون في هذا المشروع مع شركة (أوروبيان سليبر) الهولندية الناشئة.

وأوضحت الشركة أنه من المنتظر أن تنطلق الرحلة في المساء من براغ وأن تنتهي في العاصمة البلجيكية في وقت مبكر قبل ظهر اليوم التالي، على أن تبدأ رحلة العودة في المساء المبكر من بروكسل.

وأضافت الشركة أنها لا تعتزم قصر هذا العرض على السائحين وحسب بل إن من الممكن أيضا أن يشمل رجال الأعمال وكذلك الأشخاص العاملين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن توفر القطارات الجديدة أماكن للجلوس وأخرى للنوم فضلا عن شبكة إنترنت مجانية.

يذكر أن (ريجيوجيت) تدير بالفعل خط قطار بين براغ ومدينة كوزيس شرقي سلوفاكيا، ومن المنتظر أن تنشئ خطا آخر بين براغ ومدينة لفيف الأوكرانية هذا العام.

كانت العاصمة التشيكية واحدا من أحب المقاصد السياحية في أوروبا قبل اندلاع جائحة كورونا، فقد وصل عدد الزائرين الأجانب للمدينة التي تحمل اسم "المدينة الذهبية" إلى 8ر6 مليون شخص في عام 2019 وذلك قبل أن ينخفض عددهم في العام التالي(2020) بمقدار الثلث.