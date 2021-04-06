رائد الفضاء الروسي كورنيينكو: حلم حياتي لمس الهرم

نظمت شركة "أتوم ستروي إكسبورت" التابعة لشركات "روساتوم" الروسية لمشروعات الطاقة النووية، احتفالية بمناسبة الذكرى ال60 لأول رحلة إلى الفضاء بقيادة رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين، وذلك ظهر اليوم الثلاثاء.

وخلال كلمته، قال رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو، الذي نفذ ما يقرب من 200 تجربة عملية ناجحة إلى الفضاء إنه ممتن جدًا لزيارة مصر: "أنا سعيد جدًا بتوجيه الدعوة لي لزيارة مصر لقد قمت بالتقاط صور كثيرة لمصر والأهرامات خلال رحلتي في الفضاء، وكان حلم عمرى أني ألمس الهرم بيداي، والحمد لله تحول حلمي لحقيقي بزيارتي لمصر، لقد لمسته بالفعل وكان شعور هائل لا يوصف أن أشعر به بعدما شاهدته وأنا في المركبة الفضائية".

وأضاف كورنيينكو أن كل الرحلات الي قام بها إلى الفضاء لك تكن ممكنة إلا بنجاح يوري جاجارين، مشيرة إلى انه كان يعاني من آلام في الركبتين والعمود الفقري بسبب عدم التحرك لفترة طويلة، متابعا: "لكي أتأقلم على الحركة والراحة مجددا كان على أن أقضي نفس القدر الذي قضيته في المركبة لكن على سطح الأرض، تظل 10٪ من آلام العطلات تلازم رائد الفضاء طوال حياته".

وجرت الاحتفالية في قاعة فندق المركز الأولمبي الرياضي بالمعادي، بنتظيم وزارة الشباب والرياضة و حضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، وممثلين من وكالة الفضاء المصرية، ورائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي وكالة الفضاء المصرية، وأبناء الجالية الروسية في مصر.

وشركة روساتوم هي الشركة المنفذة لمحطة الضبعة النووية المصرية، بالتعاون مع الهيئة النووية للطاقة الذرية في مصر.

ويحظى رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين بشعبية طاغية في روسيا باعتباره أول رائد فضاء روسي يصل القمر في أول رحلة إلى الفضاء الخارجي عام 1961، على متن مركبة الفضاء الروسية "فوستوك1".