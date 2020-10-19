 حمدوك يطمئن على خطوات التحضير لمؤتمر باريس للاستثمار في السودان - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أبريل 2021 8:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

حمدوك يطمئن على خطوات التحضير لمؤتمر باريس للاستثمار في السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 8:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 8:03 م

ترأس رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اجتماعا اليوم الثلاثاء، للجنة الوزارية للتحضير لمؤتمر باريس للاستثمار في السودان، الذي سيقام في منتصف شهر مايو المقبل.

واستمع الاجتماع، إلى تقرير من وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، حول جهود التحضير للمؤتمر، واستعرض البرنامج الأولي ومساهمات الوزارات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص.

كما استعرض عددا من الوزراء الخطوات، التي قامت بها وزاراتهم وجهود الإعداد للمشاركة في المؤتمر، وحدد الاجتماع منتصف شهر أبريل الحالي كتاريخ نهائي للانتهاء من الخطوات التحضيرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك