سكاي نيوز: خلافات بين مصر وإثيوبيا حول آليات التفاوض قبل الملء الثاني لسد النهضة

أفاد مصدر في مفاوضات سد النهضة المقامة بعاصمة الكونغو، بوجود تعقيدات في مباحثات كينشاسا حتى اللحظة، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأشار المصدر في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية» إلى وجود خلافات بين مصر وإثيوبيا حول آليات التفاوض قبل الملء الثاني لسد النهضة.

وذكرت أن الفضائية أن مفاوضات كينشاسا تشهد خلافات بشأن تحديد موعد الجولة المقبلة من مباحثات سد النهضة.

وبدأ الاجتماع الوزاري لصياغة البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة بعاصمة الكونغو «كينشاسا»، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد فشل الدول المجتمعة في التوصل لصيغة بيان ختامي، أمس الاثنين.

ووفقًا لما نقلته قناة «العربية»، فإنه كان من المتوقع أن تُصدر كل دولة مشاركة في المحادثات بيانًا منفصلًا، في حال عدم الاتفاق على بيان مشترك في كينشاسا.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أعلن مشاركته في الاجتماعات التي تعقد في كينشاسا خلال يومي الأحد والإثنين 4 و5 أبريل 2021 بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي للتباحث حول إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتوقفة منذ عدة أشهر.

جاء ذلك بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث المشاركة في النيل الأزرق ويحفظ حقوق مصر ويؤمنها من مخاطر وأضرار هذا السد الضخم.