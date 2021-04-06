 وزير الخارجية الروسي يصل إلى باكستان في زيارة رسمية ستستغرق يومين - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الروسي يصل إلى باكستان في زيارة رسمية ستستغرق يومين

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:02 م
وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى باكستان، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية ستستغرق يومين، يجرى خلالها مباحثات مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي حول سبل تعزيز العلاقات بين موسكو وإسلام آباد.

واستقبل قريشي نظيره الروسي لدى وصوله قاعدة "نور خان" الجوية في العاصمة إسلام آباد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية.

ومن المقرر أن يعقد قريشي المباحثات الرسمية مع لافروف على مستوى الوفود البلدين لبحث السبل لتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقي وزير الخارجية الروسي أيضاً خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

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