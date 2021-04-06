تصادم 15 سيارة على الأقل في حادث سير غربي ألمانيا

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اصطدمت 15 سيارة على الأقل في حادث سير على أحد الطرق السريعة في ولاية هيسن غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة مساء اليوم، أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل وفقا للشواهد الأولية.

ولم يتضح بعد سبب الحادث ولا مدى خطورة الإصابات.