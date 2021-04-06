التفاصيل الكاملة لزيارة وفد دبلومة الفيفا للنادي الأهلي وتكريم الخطيب

استقبل النادي الأهلي اليوم الثلاثاء وفد من دبلومة "فيفا" الدفعة الثالثة عشر التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بالشراكة مع المركز الدولي للدراسات الرياضية cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وجامعة القاهرة.

وشهدت الزيارة استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لوفد الدبلومة وعلى رأسهم عمرو محب منسق المركز السويسري بمصر والذي قام بدوره بمنح رئيس القلعة الحمراء درع cies ، تقديراً لدوره البارز في الرياضة المصرية والافريقية.

كما التقى الوفد عدد من خريجي البرنامج بالنادي الأهلي أبرزهم أمير توفيق مدير التعاقدات والذي تحدث عن طبيعة عمله في القلعة الحمراء وكيف استفاد من الدراسة في دبلومة فيفا كونه أحد الدارسين السابقين، بالإضافة الى زكريا ناصف عضو اللجنة الفنية الذي أكد في كلمة للدراسين أن القلعة الحمراء يترسخ فيها مبادئ عظيمة أهمها الاعتماد على الكفاءات لإنجاز المهام وهو الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على نجاحات الكيان الأحمر في مختلف المجالات.

كما تفقد الوفد ملعب مختار التتش وقاموا بالتقاط صور تذكارية مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي والذي قام بدوره بالترحيب بالجميع في ملعب التدريب، وهو ما تجاوب معه الوفد بمداعبته بـ"القاضية ممكن".

وتابع الوفد المران الجماعي للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في إطار استعدادات الفريق لخوض مبارياته المقبلة في الدوري المصري الممتاز وبطولة أفريقيا.