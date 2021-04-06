محمد العدل عن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: ناجح بكل المقاييس

أثنى المنتج محمد العدل، على الجهد الكبير الذي يبذله فريق عمل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لإنجاح المهرجان رغم كل الصعوبات والعراقيل والأزمات التي يواجهونها في كل دورة.

وقال العدل في كلمته التي ألقاها مساء اليوم، في حفل افتتاح الدورة السابعة للمهرجان بمسرح محمد عبد الوهاب: "منذ أن تم اختياري لأكون رئيس شرف المهرجان وأنا سعيد جدا به وحريص على الحضور والمشاركة المنتظمه، فهو مهرجان ناجح بكل المقاييس، ويكفي أنه يحظى على إقبال جماهيري حقيقي لأهل البلد، وليس كغيره من المهرجانات التي تحضر جمهورها من القاهرة للمحافظات".

وتابع: "تمنيت أن يعود الشباب يوما، كي أكون فردا من فريق عمل المهرجان حتى أفعل المستحيل مثلهم".

يذكر أنه انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث أقيم حفل الافتتاح بمسرح محمد عبد الوهاب، بحضور كل من المنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، ومحمد محمود رئيس المهرجان، ودكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والفنان باسم سمرة الذي تم تكريمه تقديرا لمشواره الفني ومشاركته المتميزة في الأفلام الروائية القصيرة، وأعضاء لجان التحكيم ومنهم المخرج عمر عبد العزيز والفنانة رشا مهدي ومصممة الأزياء ريم العدل، واختتم الحفل بعرض الفيلم الروائي القصير "توكتوك" الذي يعرض لأول مرة في مصر وشمال أفريقيا.