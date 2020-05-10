إيران تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 174 حالة وفاة و 17430 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات يتم تسجيلها في إيران على الإطلاق.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و963 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 63506 .

وذكرت سادات لاري أن 4138 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و 667 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وحذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران سعيد نمكي أمس، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، وقال: "نواجه أحد أكبر موجات تفشي الفيروس، والنظام الصحي سيواجه أياما صعبة".

وانتقد في الوقت نفسه عدم فرض قيود على السفر وحظْره خلال عطلة عيد النوروز، وقال إن البلاد تواجه مشكلة كبيرة من جراء ذلك.