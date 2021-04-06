مقدونيا الشمالية وكوسوفو تشددان تدابير مكافحة كورونا وصربيا تخففها

تعتزم كل من مقدونيا الشمالية وكوسوفو، تشديد قيود مكافحة كورونا اعتبارا من غدا الثلاثاء، في ظل تزايد حدة الجائحة في البلدين.

يذكر أن المطاعم ومراكز التسوق والمدارس مغلقة في الدولتين في الوقت الراهن بسبب الارتفاع القوي في معدل الإصابة الأسبوعي.

وفي إطار تشديد القيود في البلدين، سيتم تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات على المارة في الأماكن المفتوحة، وتقييد حرية التجول ليلا وكذلك عدد المشاركين في التجمعات.

في المقابل، خففت صربيا من تدابير كورونا اعتبارا من اليوم وسمحت بفتح المطاعم لأقسامها الخارجية، ويأتي ذلك على الرغم من أن معدل الإصابة الأسبوعي في صربيا وصل إلى أعلى مستوى له في البلقان اليوم لكنه تراجع بعض الشيء مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي.

ولا يزال عدد الملقحين ضد كورونا في مقدونيا الشمالية وكوسوفو ضئيلا في الوقت الراهن، إذ أن جرعات اللقاح المتوافرة ينحدر غالبها من التبرعات الدولية.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن معدل الإصابة الأسبوعي في مقدونيا الشمالية وصل إلى 6ر380 لكل مئة ألف نسمة، فيما وصل هذا المعدل في كوسوفو إلى 4ر357، وفي صربيا وصل إلى 472.