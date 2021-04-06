وزير الصحة الياباني يحذر من تزايد إصابات طوكيو بفيروس كورونا

حذر وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، اليوم الثلاثاء، من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في طوكيو على نحو مطرد، وحث مواطني العاصمة ومشغلي الشركات والعاملين في مجال الرعاية الصحية على توخي الحذر.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تامورا قوله في مؤتمر صحفي، إنه على الرغم من أن ارتفاع الإصابات اليومية في العاصمة ليس حادًا كما هو الحال في المقاطعات التي تم وضعها مؤخرًا تحت إجراءات شبه طارئة في مواجهة كوفيد-19 بما في ذلك أوساكا ومياجي، فإن الوضع الحالي يتطلب "الحذر الشديد" لأن حدوث انتعاش حاد في منطقة العاصمة طوكيو قد يؤثر على الأمة بأسرها.

وبموجب الإجراءات المفروضة في أوساكا ومقاطعتي هيوجو ومياجي لوقف ارتفاع معدل الإصابات، طلبت السلطات اليابانية من المطاعم والحانات في 6 مدن رئيسية إغلاق أبوابها بحلول الساعة 8 مساءً، مع إمكانية فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ين (أي ما يعادل 1800 دولار) في حالة عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة.

وسجلت أوساكا، أمس الاثنين، 341 إصابة جديدة بالفيروس، متجاوزة حصيلة طوكيو التي سجلت 249 حالة.

ويرتفع عدد الإصابات في طوكيو منذ منتصف مارس الماضي على نحو مستمر.