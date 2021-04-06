سفير الإمارات لدى إسرائيل يصل تل أبيب على متن أول رحلة لطيران الاتحاد

وصل سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب على متن الرحلة الأولى لشركة الاتحاد للطيران من أبوظبي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، بأن بدء رحلات الطيران المنتظمة بين البلدين من قبل الاتحاد للطيران يأتي في أعقاب الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه في سبتمبر 2020، وساهم في فتح آفاق لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والثقافي بين الجانبين.

وقال السفير الإماراتي خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في مطار بن غوريون الدولي: «منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وبلدينا يعملان معا لتعزيز حقبة جديدة مزدهرة من التعاون المثمر».

وأضاف: «مع استمرار دولتينا في السعي إلى التعافي من جائحة (كوفيد – 19) فإنه لدينا الكثير لنتطلع إليه من خلال التبادل التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني والسياحي».

وتابع: «بعد أن صنعت الإمارات وإسرائيل التاريخ من خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، فإنهما الآن على استعداد للبناء على الإنجازات المشتركة لبدء المرحلة التالية من التعاون».

وحملت رحلة الاتحاد للطيران الأولى إلى تل أبيب على متنها وفدا دبلوماسيا واقتصاديا رفيع المستوى ضم رئيس بعثة إسرائيل في دولة الإمارات إيتان نائي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد توني دوغلاس، وذلك بهدف تطوير التعاون الثنائي وتعزيز السياحة بين البلدين.

وأكد توني دوغلاس، أن إطلاق أولى رحلات الشركة التجارية المجدولة لا يعد وحسب خطوة مهمة بالنسبة للاتحاد للطيران بل يعد أيضا محطة بارزة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وقال: «يسرنا استقبال هذا الوفد رفيع المستوى على متن رحلتنا اليوم، ما يؤكد أهمية هذه المناسبة كما أننا نتطلع إلى ربط إسرائيل بأبوظبي والإمارات العربية المتحدة وما بعدها لتصل إلى مختلف الوجهات حول العالم».