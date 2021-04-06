 إعدام 136 شيشة بعد مصادرتها من المقاهي في كفر الدوار - بوابة الشروق
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إعدام 136 شيشة بعد مصادرتها من المقاهي في كفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:45 م

أعدمت اليوم، الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، برئاسة أحمد علي مرزوق، ١٣٦ شيشة بعد مصادرتها خلال حملات المرور على المقاهي والكافتيريات بنطاق المدينة.

كانت الوحدة المحلية للمركز شنت عدة حملات للمرور على المقاهي والكافتيريات، أسفرت عن التحفظ على كميات من "الشيشة" نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى الفور شكلت الوحدة لجنة بإشراف خالد الزقم نائب رئيس المدينة، لإعدام الكميات المتحفظ عليها والتخلص منها، كإجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة.

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