تقديرات إحصائية: النفقات الصحية في ألمانيا تزيد على 425 مليار يورو في 2020

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، أن النفقات الصحية في ألمانيا ارتفعت في عام 2020 إلى قيمة قياسية تبلغ 1. 425 مليار يرورو، وفقا للتقديرات.

وأوضح المعهد، أن هذه القيمة تزيد على ما تم رصده في عام 2019 بإجمالي 3ر14 مليار يورو، أي ما يعادل 5. 3 بالمئة.

ولكن المعهد أشار إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد الحصة الخاصة بنفقات مواجهة فيروس كورونا من تلك القيم الإجمالية المقدرة.

وأضاف المكتب أن كثيرا من النفقات التي تم رصدها لمواجهة كورونا حتى الآن يمكن إدراجها بشكل أساسي ضمن ثلاث نطاقات، وهي : مدفوعات التعويضات من أجل توفير أسرة رعاية مركزة وأجهزة تهوية (بلغت إجمالي قيمتها 700 مليون يورو) وكذلك توفير أقنعة وقاية (كمامات) وفقا لقواعد أقنعة الوقاية من فيروس كورونا (بقيمة 491 مليون يورو) وكذلك إجراء اختبارات في مكاتب صحة مثلا ومراكز إجراء اختبارات (بقيمة 286 مليون يورو).

وأكد المكتب الاتحادي للإحصاء أن الأمر يتعلق ببيانات مؤقتة لا يزال من الممكن تغييرها.

وأعلن المعهد اليوم أيضا الأعداد النهائية للنفقات الصحية في عام 2019، وأوضح أنها ارتفعت بنسبة 9. 4 بالمئة مقارنة بعام 2018، ووصلت إلى 8. 410 مليار يورو، وأوضح أن ذلك يعادل قيمة 4944 يورو لكل شخص.

وبحسب المعهد، تم بذلك تخطي عتبة 400 مليار يورو في النفقات الصحية للمرة الأولى في عام 2019.

وكان تم تخطي عتبة 300 مليار يورو في هذه النفقات للمرة الأولى في عام 2012. وتبلغ نسبة النفقات الصحية في إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 نحو 12 بالمئة.