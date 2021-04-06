كوريا الجنوبية تسجل 478 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، تسجيل كوريا الجنوبية 478 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 460 حالة عدوى محلية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 106 آلاف و230 حالة.

وتسجل كوريا الجنوبية حالات إصابة يومية أكثر من 400 لليوم الثاني على التوالي في ظل انتشار بؤر عدوى متفرقة واحتمالية زيادة تفشي الفيروس في ضوء التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنقل خلال فصل الربيع.

وسجلت كوريا الجنوبية أربع حالات وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1752 حالة.