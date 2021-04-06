الجيش اليمني يُسقط طائرة حوثية مفخخة في مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني إسقاط طائرة مُسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي غرب مدينة مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقا لقناة "العربية" الفضائية، اليوم الثلاثاء، بأن الطائرة كانت تسعى لاستهداف الأحياء السكنية في المدينة المُكتظة بالمدنيين.

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المُسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها(أي الطائرة) مُجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو يُظهر فرار مسلحي ميليشيات الحوثي من جبهات القتال غربي مأرب على وقع نيران الجيش والمقاومة في المعارك المستمرة هناك.

وأكد أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر أربعة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.