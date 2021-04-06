تحديد موعد وصول بعثة تونجيت إلى القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارا بموعد وصول بعثة فريق تونجيت السنغالي إلى القاهرة استعدادا لمباراة الفريقين التي تقام يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر وصول بعثة تونجيت إلى القاهرة في الواحدة صباح غدا الأربعاء؛ استعدادا للمباراة التي تأتي ضمن الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك؛ لتسهيل إجراءات وصول بطل السنغال.

ويلتقي الزمالك مع تونجيت يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة في السادسة مساءً بعدما حدد الاتحاد الإفريقي موعد اللقاء.