تحديد موعد وصول بعثة تونجيت إلى القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارا بموعد وصول بعثة فريق تونجيت السنغالي إلى القاهرة استعدادا لمباراة الفريقين التي تقام يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا
ومن المقرر وصول بعثة تونجيت إلى القاهرة في الواحدة صباح غدا الأربعاء؛ استعدادا للمباراة التي تأتي ضمن الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك؛ لتسهيل إجراءات وصول بطل السنغال.
ويلتقي الزمالك مع تونجيت يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة في السادسة مساءً بعدما حدد الاتحاد الإفريقي موعد اللقاء.