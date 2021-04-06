فوربس: مؤسس أمازون جيف بيزوس يتصدر قائمة أثرياء العالم

شملت القائمة السنوية لميليارديريات العالم، التي تصدرها مجلة "فوربس"، الأمريكية، رقما قياسيا هذا العام، بلغ 2755 ميليارديرا، وجاءت بصدارة مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، للعام الرابع على التوالي.



وتوسعت صفوف الأثرياء، بعد عام أدت فيه جائحة فيروس كورونا إلى قلب اقتصادات العالم وتهديد سبل الحياة في مختلف أنحاء العالم.



وقالت "فوربس" إن ثروات المليارديرات هذا العام تبلغ مجتمعة 13.1 تريليون دولار، مرتفعة من 8 تريليون دولار العام الماضي.



من جانبه، قال راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في "فوربس"، في مقابلة مع وكالة رويترز: "لقد أصبح الأثرياء جدا أكثر ثراء للغاية".



وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في القائمة، بعد أن كان في المركز 31 العام الماضي.



وأكمل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة LVMH، ومؤسس ميكروسوفت بيل غيتس، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، المراكز الخمسة الأولى لأغنى المليارديرات في العالم.



وخرج المستثمر ورجل الأعمال، وارين بافيت، من بين الخمسة الأوائل للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، إذ هيمن المدراء التنفيذيون التقنيون على تصنيفات فوربس.



وتضم قائمة هذا العام 493 وافدا جديدا، بمن فيهم ويتني وولف هيرد، الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة Bumble.