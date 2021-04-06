رئيس وزراء السودان يتعهد بحل مشكلة غرب دارفور في أسرع فرصة

قال والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، إنه ناقش مشكلة غرب دارفور مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الذي أكد التزامه بحل المشكلة بأسرع فرصة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أطلع على الوضع الأمني بولاية غرب دارفور (غرب السودان)، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، وذلك لدى لقائه اليوم في الخرطوم مع والي غرب دارفور.

وقال الدومة، إنه تم إرسال قوات لفك الاشتباكات وفرض الأمن، موضحا أن القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع والأمن السوداني، أمس ستسهم في استباب الأمن بمدينة الجنينة (عاصمة غرب دارفور).

وأشار والي غرب دارفور، إلى فرض حالة الطوارئ بالولاية، مؤضحا أن تفعيل تفويض القوات الأمنية باستخدام القوة تجاه المتفلتين وتوفير الإمكانيات لها، سيسهم في استباب الأمن، مضيفا أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الوضع الغذائي والإنساني للنازحين.