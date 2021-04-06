Chennai express بسينما الهناجر الخميس

تستضيف سينما الهناجر "بأرض الأوبرا" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس 8 أبريل، "نادي السينما الهندية"، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة.

ويعرض هذا الشهر فيلم" Chennai express" ، بطولة شاروخان، ديبيكا باتكون، ومن اخراج روهيت شيتي، ويدور حول راهول الذي يعيش في مومباي شمال الهند، ويقوم برحلة الي احدي مدن جنوب الهند ليحقق أمنية جده بأن يغمر رماد جسده بالمياة المقدسة في (رامبشوارام) ، وأثناء رحلته يقع في حب ابنه أحد رجال العصابات الخطيرة ويتعرض للعديد من المواقف قبل اكتشاف حقيقة حبيبته.

حصل الفيلم علي العديد من الجوائز منها: جائزة زي سين لأفضل ممثلة وأفضل ممثل، جائزة الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام لأفضل ممثلة، والعديد من الجوائز والترشيحات العالمية.