 الأحوال المدنية ترسل مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالمنوفية - بوابة الشروق
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الأحوال المدنية ترسل مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالمنوفية

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 2:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 2:29 م

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمحال إقامتهم والمستشفيات بالمنوفية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بسرعة التفاعل الإيجابي مع التماسات المواطنين خاصة ذات الطابع الإنساني.

 

ولبى قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مدير الإدارة التماسات عدد من المواطنين بمحافظة المنوفية.

 

وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ(محال إقامتهم، المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

 

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، و سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الخدمية.

 

وأوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لاستخراج، وتجديد بطاقات الرقم القومي تلبيةً لالتماسات المواطنين، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

 


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