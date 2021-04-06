 أمير كرارة يدعم عمرو يوسف بعد توقف الملك: المنع خسارة وقطع عيش وظلم - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أبريل 2021 7:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

أمير كرارة يدعم عمرو يوسف بعد توقف الملك: المنع خسارة وقطع عيش وظلم

أمير كرارة
أمير كرارة

نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 7:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 7:07 م

شارك الفنان أمير كرارة، في الهاشتاج "#نتفرج_وبعدها_نحكم"، لدعم الفنان عمرو يوسف، بعد تعرض مسلسل الملك، للإيقاف لمراجعته من الأخطاء التي رصدها جمهور السوشيال ميديا في البرومو التشويقي له.

ونشر كرارة، عبر حسابه على فيسبوك: "احنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان نسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا.. ما تحكمش على الجواب من عنوانه، من حقك تقرأ الجواب كله وساعتها تحكم".

وتابع: "ولو السوشيال ميديا تحولت لمحكمة فنية من حقها تمنع عرض أو توقف عمل مانعرفش بكرة هتحكم بإيه وممكن تظلم مين. من حقنا نحلم من حقنا نتخيل من حقنا نغلط من حقك تشوفنا حتى لو هتنتقدنا، ومن حقك برضه ماتتفرجش بس مطلب المنع خسارة وقطع عيش وظلم.. وأي فنان بينافس بشرف وأخلاق سيدعم زميله، واحنا بندعم زمايلنا الشرفاء".

https://www.facebook.com/529453382/posts/10159407797923383

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك