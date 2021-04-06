مكتبة الإسكندرية تعلن عن كشف أثري جديد بالأقصر السبت المقبل

قال مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي، إن "مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات" بالمكتبة سيعلن عن كشف أثري جديد، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 10 أبريل، بمنطقة هابو في مدينة الأقصر.

وأشاد الفقي بالجهد المبذول الذي يقوم به الدكتور زاهي حواس، وفريق العمل من العلماء والعمال المصريين، لتنفيذ الحفائر لاكتشاف أسرار وكنوز الحضارة المصرية القديمة، التي تبهر العالم أجمع، بما يؤكد أن مصر تفتح عصراً جديداً لحماية آثارها الوطنية.

وأكد على ثراء مصر وغناها بثرواتها التاريخية والأثرية، مشيرا إلى أن المكتبة تفخر بانتماء هذا المركز له، لافتا إلى أن ما يجرى حاليًا على أرض الأقصر هو تأكيد للوطنية المصرية، واحترام للتراث.

وأشار الفقي إلى أن هذا الكشف سيساهم في كشف الغموض عن حقب مختلفة، موضحا أن كل اكتشاف جديد يزيل الغطاء عن كثير من المعلومات والمعارف التي لم تكن متاحة من قبل.