توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، على أن مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية، لطيف على معظم الأنحاء.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن فرص سقوط الأمطار منعدمة على كل الأنحاء، مع نشاط في حركة الرياح وأتربة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

وأوضحت أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حيث تسجل على القاهرة 35 درجة للعظمى و22 للصغرى، والوجه البحري 35 درجة للعظمى و22 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 33 درجة للعظمى 17 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 28 للعظمى 16 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى و22 للصغرى، وشمال الصعيد 34 للعظمى و19 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 36 للعظمى و22 للصغرى.