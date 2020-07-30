ارتفاع الدين العام لكوريا الجنوبية بأعلى معدلاته خلال العام الماضي

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء نمو الدين العام الكوري الجنوبي بأعلى معدل له على الإطلاق خلال العام الماضي، على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الدين العام الوطني الذي يشمل ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية بنهاية العام الماضي 846.9 تريليون وون (750.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 123.7 تريليون وون عن العام السابق.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أنه سيتم رفع تقرير الدين العام الذي صدق عليه مجلس الوزراء الكوري الجنوبي إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) بحلول مايو المقبل بعد مراجعته من قبل وكالة المراجعات الحسابية الحكومية.

يأتي الارتفاع الحاد في الدين الوطني في الوقت الذي باعت فيه الحكومة المزيد من السندات لتمويل الزيادة في الإنفاق العام للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وقد خصصت كوريا الجنوبية العام الماضي أربعة ميزانيات إضافية بقيمة 67 تريليون وون، في محاولة لتمويل حزم تمويلية للإغاثة من تداعيات الجائحة. وبلغت الميزانية الوطنية العام الماضي 512.3 تريليون وون.

وبلغ معدل الدين العام لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي 44% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 37.7% خلال العام السابق.