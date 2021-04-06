كريدي سويس تسجل خسائر تشغيل بقيمة 900 مليون فرنك خلال الربع الأول

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أعلنت مجموعة كريدي سويس المصرفية السويسرية اليوم الثلاثاء تسجيل خسائر تشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 900 مليون فرنك سويسري. وتشمل هذه الخسائر، نفقات بقيمة 4.4 مليار فرنك مرتبطة بانهيار أحد صناديق التحوط الأمريكية.

كما أعلنت المجموعة السويسرية استقالة بريان شين رئيس قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في كريدي سويس من منصبه كعضو في المجلس التنفيذي للمجموعة اعتبارا من 30 أبريل الجاري.

كما ستتخلى مديرة إدارة المخاطر لارا وارنر عن منصبها في المجلس التنفيذي.

وقررت المجموعة تعيين كريستيان ميسيه كرئيس تنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وعضو في المجلس التنفيذي اعتبارا من أول مايو المقبل.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد نقلت عن مصادر مطلعة القول إن مجموعة كريدي سويس باعت أسهما بقيمة نحو 2.3 مليار دولار مرتبطة بشركة الاستثمار وإدارة الأصول أرشيجوز كابيتال التي أعلنت عجزها عن سداد التزاماتها.

يذكر أن شركة أرشيجوز كابيتال مانجمنت هي شركة عائلية لإدارة الأموال يديرها بيل هوانج.

وكانت كريدي سويس قد أعلنت في 29 ددمارس الماضي توقعها تسجيل خسائر كبيرة نتيجة استثماراتها المرتبطة بشركة أرشيجوز كابيتال مانجمنت التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها خلال الأسبوع السابق وتواجه تصفية أصول تزيد قيمتها على 20 مليار دولار.

وكانت أرشيجوز قد أعلنت في 26 مارس عجزها عن سداد التزاماتها للعديد من بنوك الاستثمار العالمية ومنها كريدي سويس ونومورا هولدنجز وجولدمان ساكس جروب ومورجان ستانلي.