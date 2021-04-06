انطلاق اجتماعات الربيع للبنك الدولي اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء، اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وتناقش أول الجلسات "التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ينعم فيه الجميع بالصمود ولا يقصي أحدا".

وستُركِّز هذه الفعالية على التعافي الاقتصادي بالنظر إليه من ثلاث زوايا: ستركز فعالية اليوم على الاستدامة، بمعنى "كيف يمكننا جعل هذا التعافي أخضر وإعادة بناء الأنظمة الاقتصادية لتحسين استخدامها للموارد وخلق مستقبل غير ضار بالمناخ؟"، وأيضا الصمود والابتكار: "كيف يمكن للشركات تطوير نفسها لتتمكن من خلق مزيد من الوظائف، وكيف يمكن للحكومات إيجاد سبل جديدة لتحويل الأزمة إلى فرص لتحقيق النمو؟ كيف يمكن للشباب تفادي خطر "ضياع جيل كامل؟".

وذلك إضافة إلى الاحتواء: "كيف يمكن لواضعي السياسات ضمان أن يستفيد الجميع من منافع التعافي وألا تتفاقم أوضاع عدم المساواة؟ ويشمل هذا إيلاء اهتمام بالطرق التي أثرت بها الجائحة على النساء والفتيات أكثر من غيرهن".

وحسب موقع البنك الإلكتروني، فقد أصاب طول أمد الجائحة الاقتصاد العالمي بنكسة غير مسبوقة، ومن المرجح أن يكون التعافي منها بطيئا ومتباينا.

وتفاقمت صور الحرمان والتباينات وكان وقعها أشد ما يكون على الفقراء من الناس والشركات والبلدان الذين يجدون عوائق في طريق الحصول على الموارد المالية وشبكات التواصل.

وطرح تساؤلا عن ما المطلوب لدعم تعافٍ اقتصادي أسرع وأعمق يرسي الأساس لقيام نظام اقتصادي عالمي أكثر قدرة على الاستدامة ويشمل الجميع بمنافعه؟