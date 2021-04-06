التشيك تسعى لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء كورونا بحلول نهاية أبريل الجاري

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تتوقع جمهورية التشيك اتخاذ الخطوات الأولى نحو تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا لقطاعي تجهيز الأطعمة وتجارة التجزئة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير الداخلية، يان هاماتشيك لصحيفة "إم إف دنيس"، اليوم الثلاثاء: "في حال سارت الأمور بصورة جيدة، يمكن فتح المحال التجارية ومناطق تناول الطعام الخارجية تدريجيا في نهاية أبريل الجاري".

ويذكر أن معظم المحال في جمهورية التشيك أغلقت منذ أكتوبر الماضي بسبب جائحة كورونا، ماعدا خلال فترة قصيرة قبل عيد الميلاد. وتم استثناء المحال التي تعتبر أساسية مثل محال بيع الأغذية والصيدليات من هذه القاعدة.

وأكد هاماتشيك أنه لن يتم تمديد حالة الطوارئ المفروضة حاليا لما بعد 11 أبريل الجاري. لذلك، سيتم إلغاء حظر تجوال ليلي مفروض والتنقل بين المناطق السكنية في اليوم التالي.

مع ذلك، من المتوقع أن يتم تمديد العمل بإجراءات أخرى وفقا لقانون جديد بشأن الجائحة، دخل حيز التنفيذ في نهاية فبراير الماضي.

وسجلت جمهورية التشيك أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة منذ بداية الجائحة، و27 ألفا و169 حالة وفاة بالفيروس.