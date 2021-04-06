قال الفنان أحمد فرحات، أشهر طفل في السينما، إنه حل خلافًا كبيرًا بين العندليب عبد الحليم حافظ ومخرج فيلم "معبودة الجماهير"، لأن العندليب كان رافضًا لغناء أغنية إضافية.

وأضاف "فرحات"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين: "أقنعته أن الجمهور يحب عبد الحليم حافظ المطرب أكثر من عبد الحليم حافظ الممثل"، مشيرًا إلى أن عبد الحليم حافظ يعتبر هرمًا رابعًا في مصر.

وأوضح أشهر طفل في السينما، أنه تم ترشيحه للمشاركة في فيلم "مجرم في إجازة" مع الفنانين فريد شوقي، وعماد حمدي، بعد أن شاهده صديق والده في إحدى المسرحيات المدرسية، مؤكدًا أنه لم يخضع لتجارب أداء قبل اختياره للتمثيل في الفيلم، موضحًا أن المخرج أمره بالتجهيز للفيلم فورًا دون أي اختبارات.