 محافظ الوادي الجديد يلتقي مع هيئة تنمية الصعيد - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يلتقي مع هيئة تنمية الصعيد

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 4:10 م
التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بوفد هيئة تنمية الصعيد الذي يزور المحافظة؛ لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة لتطوير مجمع التمور التابع للمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، وعدد من المسئولين التنفيذين المعنيين.

وقال الزملوط، تم عرض الموقف الحالي للمجمع وخطوات تنفيذ خطة التطوير وإدخال خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الوجبة المدرسية وإستخلاص كحول إيثانول طبي من التمور منخفضة الجودة وزيت من نوى البلح وألياف غذائية صحية واستخدام جريد النخيل في صناعة الآثات الخشبي وإعادة تدوير مخلفات النخيل وإستخدامها في صناعة الأعلاف للمواشي.

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