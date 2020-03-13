وزير المالية الألماني يدعو إلى إصلاح ضريبي عالمي للشركات الدولية

دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس إلى التوصل لاتفاق سريع بشأن إصلاح ضريبي عالمي للشركات الدولية.

وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء مالية الدول الاقتصادية الكبرى العشرين: "يجب أن ينجح هذا الأمر هذا العام"، موضحا أن هدفه الرئيسي هو فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وقال: "هذا الاتفاق ممكن التوصل إليه في الصيف "، مضيفا أنه وفقا للاقتراح الأخير الذي قدمته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أصبح الحد الأدنى لمعدل الضريبة للشركات أمرا واقعيا الآن.

ويتكون الإصلاح الضريبي العالمي المخطط له من ركيزتين: حد أدنى من ضريبة عالمية على الشركات الدولية وضريبة على النشاط الرقمي، والتي من خلالها يتعين على عمالقة شركات الإنترنت مثل أمازون وجوجل وآبل دفع الضرائب ليس فقط في مقر الشركة، ولكن أيضا في البلدان التي تجني منها أرباحا.

وبينما رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضريبة الرقمية، بدت الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر انفتاحا، وتراهن على التوصل لحل وسط في إطار مفاوضات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ودعت يلين مؤخرا إلى فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات في جميع أنحاء العالم وانتقدت المنافسة الضريبية الدولية.

وقال شولتس: "لدينا الآن حراك جديد كنا ننتظره منذ فترة طويلة"، مضيفا أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية يعطي المبادرة "قوة دفع حاسمة للغاية"، مؤكدا أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى تفاهم الصيف المقبل، مشيرا إلى ضرورة أن يتوقف السباق العالمي النزولي في الضرائب حتى يكون لدى الدول المزيد من الأموال مرة أخرى للاستثمار في بنيتها التحتية، على سبيل المثال.