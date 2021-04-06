رفع١٠٠ طن مخلفات صلبة وقمامة من قرى وأحياء المنيا

تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، سير العمل في قطاع النظافة، وما تم إنجازه من أعمال.

وشدد على استمرار أعمال النظافة بقرى وأحياء مركز ومدينة المنيا، إذ رفع١٠٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الأحياء وعدد من القرى مثل قرى: "تلة، ودمشير، ونزلة حسين، والبرجاية، وحي شمال ووسط المدينة"؛ لتوفير جو صحي ونظيف للمواطنين خالِ من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وفي سياق متصل، تابع رئيس المدينة، سير العمل بالمشروعات القائمة بالقرى، منها مشروع إنشاء مبنى الحماية المدنية، حيث انتهت أعمال الخرسانة وتم البدء في أعمال البناء للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له حيث أنه يخدم عدد كبير من المواطنين بالقرية والقرى المجاورة.

كما تابع أعمال تغطية ترعة القرداحي؛ للحفاظ على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.