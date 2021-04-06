 وكالة الأدوية الأوروبية تعتزم إصدار بيان بشأن مخاطر لقاح أسترازينيكا - بوابة الشروق
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وكالة الأدوية الأوروبية تعتزم إصدار بيان بشأن مخاطر لقاح أسترازينيكا

روما (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 7:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 7:13 م

أصدر مسؤول رفيع المستوى بوكالة الأدوية الأوروبية تصريحا مبدئيا حول وجود مخاطر محتملة لتجلط الدم بعد التطعيمات بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وفي مقابلة مع صحيفة إل ميساجيرو الإيطالية نُشرت يوم الثلاثاء، حذر ماركو كافاليري، مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية ، من توقع الكثير من إرشادات الوكالة. وأن التقييم لا يزال جاريا.

وقال إنه وفقًا لتقييمه الخاص، فإن هناك علاقة بين حوادث تجلط الدم في المخ ولقاحات أسترازينيكا التي لم يتم تحديدها بدقة بعد.

وأضاف كافاليري للصحيفة "في رأيي، يمكننا الآن أن نقول إن هناك علاقة مع اللقاح. لكننا لا نعرف حتى الآن ما الذي يسبب ردة الفعل هذه". ومع ذلك ، لا تزال نسبة المخاطر إلى الفوائد في صالح اللقاح.

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