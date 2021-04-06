وزير التعليم: 80% من المواطنين يعتمدون فكرة السعي للنجاح فقط دون التحصيل العلمي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بعض الفئات تعتمد سياسة الصوت العالي لتجريف فكرة التعليم، مشيرًا إلى أنهم يريدون من التعليم النجاح فقط، ويرفضون التعلم والتقييم.

واستنكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، سعي البعض للنجاح فقط غير مهتمين بالتحصيل العلمي أو التقييم، مضيفًا أن ذلك عمل على تشكيل مشكلة كبيرة في الوعي وهي مقاومة أي نوع من أنواع التعلم.

وأوضح 80% من المواطنين يعتمدون فكرة السعي للنجاح فقط من خلال التعليم دون التحصيل العلمي، ذاكرًا أنهم يحاولون الوصول إلى أقصر الطرق للحصول على الشهادة التعليمية دون التعلم أو الامتحان.

وأشار إلى محاولة الوزارة لاستعادة التعليم الذي تم اختطافه بواسطة تلك الأفكار، لافتًا إلى توفقير منصات للتعليم وللامتحانات إلكترونيًا للتسهيل على الطلاب.