السلطات الألمانية: اعتقال 18 شخصا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت

أعلن الادعاء العام الألماني، القبض على 18 شخصا في إطار تحقيق دولي في مخطط احتيال عبر الإنترنت.

وأعلن مكتب الادعاء العام في مدينة بامبرج الألمانية اليوم الثلاثاء أنه تم اعتقل المشتبه بهم -الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما- في كوسوفو.

كما صادر المحققون 7 سيارات، وحوالي 160 ألف يورو (189 ألف دولار) من الأموال النقدية، وجمدوا عدة حسابات بنكية بحوالي 700 ألف يورو.

وفي برلين، كانت هناك مداهمات لمنازل ومكاتب أعضاء العصابة الدولية المشتبه بهم.

وتشتبه السلطات في أن المتهمين اتصلوا بأشخاص وأقنعوهم بفتح حسابات من خلال منصة على الإنترنت وتحويل مبالغ كبيرة للاستثمار. ومع ذلك، لم يتم استثمار الأموال مطلقا كما وعدوا.

وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه بهم ينحدرون من كوسوفو وألبانيا وألمانيا، وسيجرى تسليم ستة منهم إلى ألمانيا.