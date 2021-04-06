وكيل الأزهر: انتشار جائحة كورونا زادنا تحديا لتسريع التحول الرقمي

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن انتشار جائحة كورونا زاد التحدي للتحول الرقمي، وأضاف إلى معايير نجاح المؤسسات أن تكون مرنة مستجيبة لكل طارئ.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي الدولي الأول «تعليم الوافدين والتحول الرقمي.. التطلعات– التحديات»، الذي عقده اليوم الثلاثاء مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، أنه أصبح لزاما على المؤسسات التعليمية في العالم كله إيجاد نظام تعليمي برؤية مستقبلية وسيناريوهات بديلة لسياسات التدريس والتعلم المطلوبة لمواكبة هذه التغيرات الحديثة التي تتيح للطلاب الوصول للمعلومات والأفكار، وأصبح العالم اليوم يسارع الخطى للتخلص من الطرق والقيود التقليدية القديمة المعتمدة في عملية التعليم، واستبدال هذا بأساليب حديثة تعتمد على استخدام أحدث الوسائل التي يتيحها.

وأكد أن ما قدمه الأزهر في هذا المجال هو بداية طيبة، وخطوة ناجحة ينبغي ألا تتوقف؛ ذلك أن منظومة التعليم في العالم تشهد تغيرات مهمة ومتنوعة، لا تقف عند حد، بل تسعى للتحديث المستمر، مضيفًا أنه في ظل هذا الفيض المعرفي والتكنولوجي الذي تأكدت أبعاده اليوم أصبح من الضرورة بمكان أن نستفيد من هذه الفرص التكنولوجية الجديدة لحل العديد من المشكلات في النظم التعليمية من خلال الأدوات التكنولوجية االمتنوعة.

وأوضح وكيل الأزهر، أنه في إطار التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية سعى الأزهر الشريف إلى تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة التغيرات، ومنه نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت، والربط الشبكي بين القطاعات الرئيسة والمناطق الأزهرية بجميع المحافظات، وتوفير خدمة (IP Phone) على الشبكة الداخلية، وتوفير خدمة الإنترنت لجميع الإدارات التعليمية، وتأمين البيانات الرقمية بالداتا سنتر.

وأضاف أن الأزهر الشريف، قدم عددا من الخدمات المعلوماتية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية شاملة موضوعات إعلامية وخدمية وتعليمية، منها على سبيل المثال، التقدم للمعاهد الأزهرية (رياض أطفال وابتدائي) إلكترونيا للعام الثاني على التوالي، ونظام معلومات إحصائي شامل للمعاهد ومقومات العملية التعليمية، ونظام إلكتروني لشئون الطلاب لجميع المعاهد الأزهرية يشمل بيانات طلاب المعاهد الأزهرية، والعديد من الخدمات والإحصائيات عن الطلاب، والتقدم للشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا، والطعون وتظلمات الطلاب بالشهادة الثانوية، من خلال الإدارات التعليمية (198) إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، وخدمة استخراج الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا من المناطق الأزهرية، وتأهيل ما يقرب من ألف معلم كمدربين للتعلم عن بعد لنشر ثقافة التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي من خلال خدمات أوفيس 365.

وأوضح، أنه تم الانتهاء من إعداد محتوى تفاعلي للمواد الأزهرية للصف الأول الثانوي ويجري حاليا استكمال باقي الصفوف الدراسية، وإعداد حلقات فيديو للمواد الأزهرية للمرحلتين الإعدادية والأزهرية، وتم نشرها على بوابة الأزهر ومنصات التواصل، وإعداد محتوى تفاعلي لمرحلة رياض الأطفال طبقا للمنهج الجديد، وجار الإعداد لبث حلقات تلفزيونية على قنوات التليفزيون المصري: الثانية والثالثة، بجانب توفير صفحات خاصة بالمنهج الدراسي (الكتب الدراسية - نواتج التعلم – الكتاب الإلكتروني) لجميع الصفوف الدراسية على بوابة الأزهر، وتوفير خدمات أوفيس 365 التعليمية من ميكروسوفت للمعلم والطالب، وتم تسليم إيميل مؤسسي لجميع العاملين بالأزهر الشريف.

وأشار الضويني، إلى أن المؤتمر يواكب ما أعلنته الدولة في أجندة التنمية المستدامة «مصر 2030»، واستجابة من الأزهر الشريف لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد في مصر، مع التركيز على البعد التربوي، والتأهيل البدني والصحي للطلاب، وتطبيق النظام الرقمي الشامل في التعليم.

وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهاني القلبية بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله تعالى على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات، سائلًا المولى سبحانه أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.