دفاع ابنة نهى العمروسي فى قضية فيرمونت يتقدم ببلاغات ضد مسلسل الطاووس

أعلن طارق العوضي، المحامي بالنقض، والوكيل القانوني للمتهمة نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، تقدمه ببلاغات إلى النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة السينمائيين ضد القائمين على بعض الصفحات بفيسبوك؛ لاستخدامهم صورة موكلته نازلي، للترويج والدعاية لمسلسل الطاووس، الذي سيذاع في رمضان المقبل.

وأوضح العوضي في تصريح لـ"الشروق" أن القائمين على هذه الصفحات استخدموا اسم قضية الفيرمونت كدعاية رخيصة ومؤثمة قانونا لهذا المسلسل، خاصة وأن النيابة العامة حذرت من تناول هذه القضية، لا سيما وأنها ما زالت في مرحلة التحقيقات مما يؤثر على سيرها.