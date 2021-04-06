وزير الصحة الألماني يحث على سلوك نهج موحد في مكافحة كورونا

حث وزير الصحة الألماني ينس شبان على سلوك الحكومة الاتحادية والولايات نهجا موحدا في مكافحة جائحة كورونا.



وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الثلاثاء إن هناك حاجة إلى تحقيق " أكبر قدر ممكن من الوحدة والاتفاق بين الحكومة الاتحادية وجميع الولايات الـ16 ولاسيما فيما يتعلق بعدم السماح بتجاوز حد المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة لحاجز الـ100 بدون اللجوء إلى تدابير قوية للغاية".



ورأى شبان أن التطعيم والاختبارات وحدها لن يمكنها كسر الموجة الثالثة وطالب بتخفيض المخالطات وأعداد العدوى، وقال إن المجالات الثلاثة الرئيسية الخاصة بهذا الموضوع والواجب مراعاتها هي التجمعات الخاصة والمدارس أو الحضانات وأماكن العمل.



واستطرد شبان: "المسألة تتعلق بإغلاق يكسر الموجة بطريقة تجعلنا قادرين على فتح قطاعات معينة بالاستعانة بمزيد من الاختبارات وإجراءات السلامة، وتجعلنا بعد ذلك قادرين على إحداث الفارق الحاسم في خطوة لاحقة باستخدام التطعيم".



وأكد شبان على وعده "بالتمكن من تطعيم الجميع في الصيف".



وغرد شبان على تويتر قائلا إن والديه أخذا تطعيم كورونا بلقاح استرازينيكا الذي تم قصر استخدامه على الشريحة العمرية التي تزيد عن 60 عاما، وأعرب الوزير عن شكره الكبير " لكل من يساعدون في حملة التطعيم لدينا كل يوم".